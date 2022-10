Meloni in conferenza stampa | dai vaccini ai rave | ecco le misure del Cdm

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Un unico decreto con norme su giustizia – e più nel dettaglio sull'ergastolo ostativo – sulla sanità e sui raduni illegali. È questo il primo provvedimento approvato dal governo guidato da Giorgiariunito oggi in Consiglio dei ministri. Insieme a questo decreto, il Cdm ha approvato anche la lista di sottosegretari e viceministri che completano la squadra dell'esecutivo. Per presentare le, il premier incontra lacon i ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Orazio Schillaci.

Alle 16,30 la premier Giorgia terrà una stampa di illustrazione dei provvedimenti adottati dal governo. Per quanto riguarda i rave party, in caso di raduni illegali, il governo ha ... Alle ore 16:30 è prevista presso la sala polifunzionale della PCM una stampa del Presidente del Consiglio Giorgia e dei ministri dell'Interno Matteo Piantedosi, della Giustizia ... Dopo le nomine del Governo, Giorgia Meloni oggi nel Consiglio dei ministri – oltre ad alcuni provvedimenti importanti – ha approvato la lista dei sottosegretari e dei viceministri.