Meloni “Corsa contro il tempo per la legge di bilancio”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo facendo unailsulladi, ovviamente i tempi sono molto ristretti: presumibilmente ci vedremo per un altro Consiglio dei ministri venerdì 4 novembre”, una riunione “molto importante perchè abbiamo in discussione l'approvazione della Nadef, fondamentale e propedeutica per ladi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, in conferenza stampa dopo il Cdm. “Nel prossimo Consiglio dei Ministri passiamo a parlare di economia, spero anche di energia con alcuni primi provvedimenti”, ha aggiunto. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

... considerato dal governouno strumento 'essenziale' nel contrasto alla criminalità ... 'Unacontro il tempo è il ragionamento del governo per garantire sicurezza sociale e impedire che ai ...Per la Lega, invece, restano income viceministri i nomi di Edoardo Rixi (Infrastrutture) e ... Al dossier per conto dilavorano i colleghi di governo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. ...Rinviata l'entrata in vigore della riforma penale e previste nuove regole per l'ergastolo ostativo, per evitare le scarcerazioni facili dei ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...