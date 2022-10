Il Sole 24 ORE

Il rinvioin seguito alla richiesta di 26 procuratori di avere un periodo transitorio per ... cos'è Perché si vuole rinviare (in parte) la riforma Cartabia Le misure del governo...un unico decreto dal Consiglio dei Ministri che comprende anche decisioni sulla giustizia. È ... - Mascherine al chiuso: perché gli italiani non hanno detto davvero addio - Giorgia: il ... Meloni arriva a piedi alla conferenza stampa a Palazzo Chigi, salutata dalla folla - Il Sole 24 ORE Rinviata l'entrata in vigore della riforma penale e previste nuove regole per l'ergastolo ostativo, per evitare le scarcerazioni facili dei ...Il primo provvedimento del Governo Meloni è un decreto legge omnibus che mette insieme le misure su tutti i temi caldi che la neopremier si è trovata sul tavolo. Cdm, ...