Meloni accelera | ergastolo ostativo | stop vaccino a sanitari e stretta su rave

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Chiude il primo decreto (con norme sulla giustizia e il Covid), vara la"anti-", completa la squadra di governo e annuncia i primi provvedimenti sull'energia. La presidente del Consiglio Giorgiapreme sull'tore: "Non vogliamo perdere tempo", il messaggio che vuol dare. Per questo si impone per chiudere subito la lista dei sottosegretari e dei viceministri, nonostante le frizioni con gli alleati, in particolare con Forza Italia: non è possibile far percepire ai cittadini un ritardo per questione di "poltrone". La premier, però, nega che ci siano già attriti nella compagine. Dalla squadra di governo, garantisce in conferenza stampa, "mi aspetto compattezza e lealtà. Non sto riscontrando problemi di alcun genere, in Consiglio dei ministri si respira un clima di grande compattezza, di entusiasmo, ...