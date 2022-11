Maurizio Costanzo a Che tempo che fa | “Stavo per essere arrestato per adulterio”

Leggi su diredonna

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ospite da Fabio Fazio a Cheche faha raccontato un episodio della sua vita privata che, dopo tanti anni, gli è rimasto molto impresso. Domenica 30 ottobre 2022, il conduttore è stato invitato alla trasmissione di Rai3 per celebrare i 40 anni delShow, svelando che in passato ha rischiato diper reato di. Vi raccomandiamo... Maria De Filippi: "Perché non potrò esaudire l'ultimo desiderio di" È stato lo stesso Fazio a incalzarlo con una domanda: “Da giovane ha rischiato dipere ha dovuto fare ...