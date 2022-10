Matrimonio al Maradona | il racconto dello sposo | “Niente di programmato! La gente allo stadio era incredula”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Napoli-Sassuolo non verrà ricordata solo per il sonoro punteggio di 4-0 in favore degli azzurri, quel sabato pomeriggio alle 15:00 resterà indelebile anche nella mente di due tifosi speciali che hanno deciso di festeggiare il loroaltra lo stupore della folla. Unbellissimo quello che Luigi ha raccontato ai nostri microfoni, lui e sua moglie Annalisa si sono resi protagonisti di una vera e propria favola. Dopo le tantissime proposte dinegli stadi, ildiventa location di festeggiamenti per i due freschi sposi. Di seguito ildella folle giornata vissuta da Luigi insieme alla sua Annalisa: Sabato è stato proprio il giorno del? “Sì, infatti ci siamo sposati al comune di Qualiano alle ore ...

