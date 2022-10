Mascherina in Campania | arriva nuova ordinanza di De Luca

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Mascherine obbligatorie per il personale medico, sanitario e per i visitatori delle strutture ospedaliere e nelle Rsa. Questa la decisione del Presidente della Regione, Vincenzo De, che stamane ha firmato un’apposita. Il provvedimento enterà in vigore già da domani, 1 novembre. Non, invece, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

