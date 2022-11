Martha Stewart | 81 anni | pubblica sui social foto scandalose che hanno scioccato i fan

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 31 ottobre 2022)è diventata famosa in tutte le case dopo aver trasformato la sua piccola impresa di catering in un’azienda enorme. È diventata una delle donne americane più influenti del XX secolo. Un sacco di persone credevano che la sua popolarità sarebbe andata in declino dopo che è finita in carcere per 5 mesi, ma invece è riuscita a tornare… ShutterstockÈ nata il 3 agosto 1941 comeHelen Kostyra ed è di origini polacche. I suoi genitori leinsegnato attività che reputavano tradizionali alle quali prendevano parte anche loro stessi, come cucinare, cucire, preparare conserve, mandare avanti la casa, fare giardinaggio e tanto altro. Anche quando era una giovane donna, la sua bravura nell’organizzare feste si faceva notare. Infatti, le veniva spesso chiesto di organizzare feste di compleanno per i ...