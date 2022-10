Marino | scontro auto-moto | morto un centauro di 32 anni

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Un altro tragico incidente è avvenuto oggi ai Castelli Romani. Un sinistro mortale in via dei Laghi, a, che ha coinvolto une una. Loè stato fatale per il, un 32enne di Grottaferrata. Incidente aun 32enne Il sinistro è avvenuto questa mattina all’altezza dell’incrocio con via Costa Caselle, al km 3+200 della Via dei Laghi. A scontrarsi un’mobile e una. Sono ancora da accertare le dinamiche del sinistro ma secondo una prima ricostruzione ilciclista stava viaggiando con la suain direzione Velletri, quando si è scontrato con una Ford Kuga con a bordo 3 operai di Ostia. Via dei Laghi chiusa per ore Ilciclista di 32 ...

