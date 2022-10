Marina Nalesso | La giornalista col Rosario al collo scatena di nuovo il finimondo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Non si fermano le polemiche, anche sui social, contro ladel TG2. La sua “colpa”? Avere, in dosso, un simbolo cristiano troppo evidente e che potrebbe dar fastidio a qualcun altro. Laè tornata a condurre il tg nazionale indossando ilale ilUn simbolo L'articoloLacolaldiilproviene da La Luce di Maria.

