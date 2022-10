Maricetta Tirrito C O Gi | “Bene il lavoro di Forza Italia in Ue sulla giustizia”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma – Lotta all’usura e alla criminalità organizzata, ma anche sicurezza e impegno civico al servizio delle donne vittime di violenza. Sono le battaglie che in questi anni, portavoce del Comitato dei collaboratori di(C.O.Gi.) e presidente del Laboratorio Una Donna, sta portando avanti sul litorale romano e in tutta. Battaglie che ora arriveranno anche a Strasburgo, nel tempio della democrazia dell’Unione, ovvero il Parlamento Europeo, grazie a una “proficua collaborazione nata con. Per questo ho incontrato l’europarlamentare Luisa Regimenti. Abbiamo parlato di tanti progetti sui quali lavorare insieme e siamo certi che FI rappresenterà i nostri valori e perorerà le nostre cause a livello comunitario”, il commento di ...

Il Faro online

