Marco Bellavia contro una famosa conduttrice | «Ha messo fine alla mia carriera» ma di chi stiamo parlando?

(Di lunedì 31 ottobre 2022)è stato ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo; l’ex concorrente del GF Vip ha parlato della sua, ripercorrendo anche i momenti difficili di essa e l’addio ai programmi per ragazzi. Poi, l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha fatto riferimento a unache avrebbe rovinato per sempre il...

Gli autori del Grande Fratello Vip 2022 non hanno lasciato correre, soprattutto dopo quello che era accaduto con. Anche Signorini si è espresso a riguardo commentando senza riserve. '...ha confessato alcuni retroscena sui motivi che lo hanno condotto verso la depressione e ha svelato cosa gli è successo al GF Vip. Ospite a Verissimoha confessato alcuni ...Marco Bellavia si è schierato contro una famosa conduttrice Mediaset, ma di chi stiamo parlando Scoprilo nell'articolo!Secondo una lettrice è vergognoso che a Giovanni Ciacci, che ha rivolto parole terribile a Marco Bellavia, sia concesso di rimanere come ospite in studio. La lettrice, discute anche i provvedimenti ...