Mangusta Oceano 50 eletto miglior yacht a Fort Lauderdale

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 31 ottobre 2022) AlInternational Boat Show, il50 ha vinto il premio Best of Show. Si tratta di un prestigioso riconoscimento che viene assegnato da una giuria qualificata alpresente al più importante salone nautico degli Stati Uniti, che ha visto nell’ultima edizione oltre 1300 imbarcazioni esposte.50 alInternational Boat Show Questo premio viene assegnato, tramite il voto di una giuria di esperti, alloin esposizione che più risalta in termini di performance, design, tecnologia e architettura. Alla cerimonia di premiazione erano presenti Maurizio Balducci, CEO di Overmarine Group e Stefano Arlunno, Presidente di Overmarine Group ...