Maneskin | il nuovo album ‘Rush!’ esce il 20 gennaio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – I Måneskin annunciano la pubblicazione di “Rush!”, ilattesissimo, in uscita il 202023 e disponibile in pre-order da giovedì 3 novembre 2022 con differenti versioni fisiche che comprendono vinile standard, bianco, rosso e illustrato, speciali set, cd e altro. L’annuncio arriva mentre la band sta vivendo un anno pieno di grandi successi su scala internazionale: proprio questa sera, infatti, partono le date statunitensi del Loud Kids Tour con uno spettacolo tutto esaurito al The Paramount Theatre di Seattle. Il tour è iniziato la scorsa settimana con una data a Città del Messico durante la quale i Måneskin hanno presentato “Kools Kids”, un potente inedito punk che andrà a fare parte del disco in arrivo. “Rush!” è stato anticipato da “The Loneliest”, ilsingolo uscito il 7 ...