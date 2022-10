Manchester United | scelto il terzino del futuro

Passato in estate dalalla Juventus , dov'è stato accolto dai tifosi come il grande colpo dell'estate bianconera, fin qui Pogba non ha giocato nemmeno un minuto in gare ufficiali. A ...... Christian Pulisic e Armando Broja ), Milan a San Siro ( Jorginho su rigore e Aubameyang) e Aston Villa con doppietta di Mason Mount prima di due pareggi contro Brentford (0 - 0) e(...L'agente del centrocampista conferma. "Non potrà andare in Qatar con la Francia". Paul non gioca da aprile: tra infortuni diversi e scelte di recupero sbagliate, la Juve lo rivedrà in campo nel 2023 ...E’ stato reso noto il prezzo per il cartellino del calciatore conteso sul calciomercato da diversi club Juventus e Milan sono pronti al faccia a faccia di mercato in uno strano incrocio con la Premier ...