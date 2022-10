(Di lunedì 31 ottobre 2022) Imponente, silenziosa e maestosa alla Soglia Magica al Terminal 1 dell’Aeroporto di Milanoè l’installazione site-specificTHE. Un lavoro realizzato dall’artista parmense Matteo Mezzadri, ha ricreato una città in uno spazio-tempo sospeso capace di incuriosire, attrarre e stimolare riflessioni nelle migliaia di passeggeri. Per la calorosa accoglienza e la viva curiosità del

Periodico Daily - Notizie

Alessandro Fidato , Chief Operating Officer di SEA , ha dichiarato: ' È la prima volta che lo spazio di, scelto da SEA per le mostre fotografiche,una personale dedicata all'Islanda. ...24 Ottobre 2022 PhotoSquare, lo spazio espositivo didedicato alla fotografiada oggi una mostra dedicata all'Islanda: "Terra del Nord - Elements - Images of Iceland" di Elisabetta Rosso , a cura di Claudio Argentiero di AFI, Archivio ... Malpensa ospita fino al 30 novembre Rethink the city Periodico Daily Imponente, silenziosa e maestosa alla Soglia Magica al Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa è l’installazione site-specific RETHINK THE CITY. Un lavoro realizzato dall’artista parmense Matteo ...Si è svolta lunedì 17 ottobre, a Fiumicino, l’Assemblea Generale di ANCAI (Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani). All’ordine del giorno il ...