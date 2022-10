Malleus Maleficarum | best seller macabro

CorrierePL

Justin Randolph Thomson In copertina: Sándor Vály, Der Hexenhammer []; Caterina Ciuffetelli, Tabernacolo 2022 Iron. Il Granaio, Piazza Cavour 1, Deruta 12/26 agosto 2022 ...La stessa protagonista di Antichrist sta scrivendo una tesi sul- lo storico trattato sulla persecuzione delle streghe - rimanendone pericolosamente legata anche dopo la morte del ... Scende la notte. Il buio, i sogni e la licantropia nel Medioevo Arrivano per TetroVideo 3 Dead Trick or Treaters, La notte della morte! e Mecanix - Leggi tutto l'articolo su HorrorMagazine ...The time was long ago; in Christian time, perhaps the mid-700s. While witchcraft was practised with zeal around the world, the true hotbed was in the Tyrol area of central Europe. Europe wasn’t really ...