Malinovskyi | futuro lontano da Bergamo Le squadre interessate al trequartista dell’Atalanta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) IlRuslanè sempre più vicino alla cessione. Premier League fortemente interessata Ieri contro l’Empoli ha deluso notevolmente le aspettative, confermando che ormai ilRuslansia arrivato praticamente al capolinea a. Dall’Inghilterra, precisamente la BBC, sottolinea che l’ucraino abbia mercato in Premier League, e attualmente risulta che su di lui ci siano ancora Tottenham e Marsiglia. Non resta che aspettare il mercato invernale per capire quale sarà ildi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

