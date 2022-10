Malamovida | calci in faccia al clochard | Ma l’allarme sociale sono i rave…

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Mentre a Modenastate avviate in modo a dir poco tempestivo le operazioni di sgombero del Rave Party, nel pieno centro di Roma un branco di giovani aggredisce in modo vergognoso un senza tetto indifeso. Le contraddizioni dietro le reazioni dello stato Una contraddizione a dir poco palese quella dietro le reazioni da parte dello stato in merito ai disordini della movida giovanile in Italia. L’esempio più palese è quanto accaduto a Modena e nella capitale. Mentre infatti nella città emiliana si avviavano a tutta velocità (seppur pacificamente) le operazioni di sgombero di un rave party, dall’altre parte dello stivale, nel pieno centro di Roma, si consumava una violenza indicibile ai danni di un senza tetto da parte di un gruppo di giovani. Quest’ultimo evento lascia particolarmente basiti anche per la reazione dei presenti: non fosse stato, ...