Lutto nella musica | morto lo storico cantante | “Addio | ma la tua voce resterà per sempre”

(Di lunedì 31 ottobre 2022), èBruce Arnold. Ildegli Orpheus aveva 76 anni. La sua famiglia, tuttavia, non hanno dichiarato la causa della morte o la data precisa, si è limitata a dire alla stampa che l’uomo se n’è andato questo mese. Sua moglie Judy Arnold, 82 anni, ha definito suo marito un’”anima straordinaria”. E ancora: “Ha ricevuto e trasmesso innumerevoli benedizioni nel corso della sua vita e il suo amore per la sua famiglia e i suoi amici è stato fonte di ispirazione”. “Sebbene se ne sia andato, la sua bellavivrà attraverso lache ha creato”, conclude la moglie. ll figlio, John Mark Arnold, ha detto di essere “molto orgoglioso di ciò che il padre ha ottenuto durante la sua vita”. E ancora: “Tutto ciò che ha creato continua a stupirmi e ...

Linkiesta.it

... un cacciatore di 24 anni è stato trovato morto nei boschi di Celledizzo,Comune di Peio, in ... Giornata diper il comune di Assago Sei persone sono state coinvolte in un accoltellamento al ...poesia di Pascoli, la tradizione contadina diventa lo strumento attraverso cui descrivere il ..." Ma questo era il pensiero di una fanciullina che non aveva ancora conosciuto il dolore e il