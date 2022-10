Lutto nella musica | morto il leggendario musicista | era un idolo per intere generazioni

Leggi su chenews

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Èuno dei musicisti più ammirati al mondo. La notizia della scomparsa ha lasciato un grande vuoto in chi ascoltava e amava la sua. ecco di chi si tratta. Brutta notizia per tutti gli amanti della, in particolare di quella punk rock. Questo perché nelle ultime ore è venuto a mancare uno dei maggiori esponenti di questo genere che ha segnatoed un’epoca intera. In tantissimi lo hanno ricordato sui social, segnalando ed enfatizzando il talento che lo ha portato ad esibirsi in tutto il globo. fonte foto: AdobeStockUna terribile notizia ha colpito di punto in bianca lo spaziole che è rimasto orfano di uno dei più importanti musicisti della storia. È venuto a mancare DH Peligro, lo storico batterista del gruppo Dead Kennedys. ...