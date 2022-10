Lula vince | la sinistra italiana si consola col Brasile | Boldrini incontenibile

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Luiz Ignacioda Silva è di nuovo presidente del. L'esponente diin uno scrutinio al cardiopalma ha battuto di un soffio il presidente uscente, il conservatore Jair Bolsonaro. Una vittoria emozionante che fa esultare anche la, a corto di soddisfazioni elettorali... Il leader del Partito dei Lavoratori ha ottenuto il 50,83% contro il 49,17% del candidato di destra del Partito Liberale. All'inizio dello scrutinio Bolsonaro, dato per sfavorito nei sondaggi, era partito in testa. A metà dei conteggi la risalita e il sorpasso di. Per Luiz Inacioda Silva è il terzo mandato alla guida delin virtù di quasi due milioni di preferenze in più di Bolsonaro., già al potere tra ...

In Corea del Sud con 126 voti, contro i 70 di Bolsonaro. In Australia il leader del Pt riporta 2970 suffragi a favore, contro i 1688 di Bolsonaro. In Nuova Zelanda il candidato di ...