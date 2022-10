Lula è di nuovo presidente Che cosa spetta al Brasile e non solo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Luiz Inácioda Silva è tornato alla presidenza del. Una rimonta storica, dopo gli scandali e le condanne per corruzione, in quelle che sono state definite le elezioni brasiliane più combattute, con i risultati più serrati. Ad aprile del 2018, un tribunale aveva condannatoda Silva a 12 anni di carcere per corruzione, in quello che sembrava la fine della sua carriera politica, a 72 anni. Tuttavia, nel 2021 la condanna è stata cancellata per errori nel processo e lui è riuscito a candidarsi, vincendo al secondo turno con 50,9% dei voti contro il 49,1% ottenuto da Jair Bolsonaro. Ci sono però alcuni elementi che hanno contribuito alla vittoria elettorale dida Silva, e non dipendono da lui. Il leader del Partito dei Lavoratori ha vinto contro il candidato di estrema destra perché il ...

