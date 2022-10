Lula è (ancora) il nuovo presidente del Brasile

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) "Dal 1 gennaio 2023 governerò per 215 milioni di brasiliani e non solo per quelli che hanno votato per me, perché non ci sono due. C'è un solo popolo, una sola nazione. A nessuno interessa vivere in un paese diviso in uno stato di guerra permanente. Queste persone sono stanche di vedere l'altro come un nemico. È tempo di deporre le armi che non avrebbero mai dovuto essere impugnate". Le prime parole di Luiz Inácioda Silva dopo la vittoria al ballottaggio contro iluscente Jair Bolsonar, il primo capo dello stato brasiliano a fallire il tentativo di elezione, cercano di tranquillizzare un paese che si è spaccato in due anche al ballottaggio.ha vinto, ma per un soffio: 50.9 contro 49.1 per cento. E così le prima parole disembrano più una speranza, un auspicio, che la ...