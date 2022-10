Lula | da ‘cadavere politico’ a presidente | ha vinto nonostante sondaggi flop e 500 blocchi stradali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Una mano sinistra appoggiata sulla bandiera del Brasile e una parola: democrazia. La mano è quella di Luiz Inácioda Silva, una mano alla quale manca il mignolo, perso in un incidente lavorativo quando il-operaio aveva solo 17 anni. Questa è l’immagine scelta da, e pubblicata sulle sue pagine social, per iniziare il suo nuovo cammino comedel Brasile. Democracia. pic.twitter.com/zvnBbnQ3HG —13 (@Oficial) October 30, 2022 Una vittoria al cardiopalma, arrivata dopo una domenica piena di tensioni che ha letteralmente spaccato in due il gigante sudamericano.hacon un margine di voti molto ristretto e iluscente Jair Bolsonaro non ha ancora fatto nessuna dichiarazione al ...