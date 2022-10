Lula | che è il nuovo presidente del Brasile

I dati elettorali mostrano infinesi è imposto in 13 Stati brasiliani, e Bolsonaro in 14. FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Elezioni Brasile, i festeggiamenti dopo ...Nel 2018era già stato presidente per due mandati dal 2003 al 2011 , non aveva potuto candidarsi. Era in carcere, condannato per corruzione nel caso Petrobas (fondi neri da società del ...“Caro Lula, stimato Presidente, in questo giorno storico per il Brasile e per l’intera America latina, ti giungano le più sentite congratulazioni di tutti ...Roma, 31 ott (Adnkronos) - "Che storia incredibile quella del Presidente Lula. Che vittoria spettacolare quella di stanotte. Buon lavoro, Presidente. E scommetto che da lassù il tuo amico don ...