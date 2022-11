Lula batte Bolsonaro | eletto per la terza volta presidente del Brasile

Forse Renzi e Calenda non sanno chesiper un forte intervento pubblico nell'economia, si oppone alle privatizzazioni e ha portato fuori dalla povertà più di 30 milioni di brasiliani ...è una persona molto pratica e acuta, conosce molto bene comeil cuore del suo Paese grazie alla sua origine operaia. Incomincia il suo lavoro come tornitore, poi è capo nazionale dei ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il leader della sinistra batte l’uscente Bolsonaro per un pugno di voti: 50,9% contro 49,1%. Ora dovrà affrontare le sfide sociali ed economiche di un Paese spaccato ...