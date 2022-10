Lula batte Bolsonaro | diventa per la terza volta Presidente del Brasile

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Per laLuiz Inácioda Silva si impone comedel. Questain una sfida elettorale al cardiopalma e vinta in una corsa all’ultimo voto coluscente Jair, in una staffetta dove i due candidati non si sono risparmiati colpi basi e dove già aleggiano le accuse di brogli elettorali da parte dello sconfitto. Oggi, i numeri parlano di una vittoria della Sinistra brasiliana col 50,89% dei voti totali, attestandosi davanti a unuscito con il 49,11%: per intenderci, nemmeno due punti percentuali di distanza. La Sinistra torna alla guida delconNonostante i recenti guai giudiziari dell’attuale...

