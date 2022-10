Lo sposo gli nega 20 minuti di pausa pranzo | il fotografo cancella tutte le foto del matrimonio davanti ai suoi occhi e se ne va

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Aveva già acconsentito a fare l’album di nozze ad un prezzo stracciatissimo in nome dell’amicizia, ma quando si è visto anchere 20dinon ci ha visto più. E hatolescattate in quel momentoallo sguardo attonito dello, prima di andarsene lasciando tutti di stucco. È quanto successo negli Stati Uniti ad unche ha affidato il suo sfogo – diventato presto virale – a Reddit. L’uomo,amatoriale neanche specializzato inai matrimoni, era stato chiamato all’ultimo minuto da un amico in procinto di sposarsi, che era disperato perché “voleva risparmiare” e non stava quindi ...

Lonon ha voluto sentire ragioni: ' O continui a fare foto, o te ne vai senza un soldo ', ... Ma prima di andarsene ha fatto una mossa che ha lasciatosposi increduli e spiazzati: ha preso in ...... senza strappi e magari con la ragionevole prospettiva di aver individuato già unoper la banca più antica del mondo. LA NOTTE DEL PIL Trainterventi più attesi c'era ovviamente quello del ...DI SANDRA MALATESTA E tra le strade in cui ho giocato ci sono Via Bighelli e Via Francesco Buonocore dove vivevano anche i De Simone o, almeno alcuni dei tan ...Ballottaggio Brasile - Seggi aperti in Brasile dove 156 milioni di elettori sono chiamati ad esprimersi nel ballottaggio che vede in corsa il leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) contro..