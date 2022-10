(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dalle indagini delladi, risulterebbero tributi non versati nelle casse degli Enti Locali per oltre 400.000dagliL'articolo proviene da Firenze Post.

Questo il quadro che emerge dalle indagini della stazione navale delladi finanza dinell'ambito di un'ampia attività di servizio nei settori della tutela del demanio marittimo e il corretto assolvimento dei tributi locali. In particolare sono stati ...Tributi non versati nelle casse degli Enti Locali per oltre 400.000. Questo è quanto emerge dalle indagini della Stazione Navale della... Livorno, Guardia di Finanza: stabilimenti balneari accusati di aver evaso 400.000 euro PROVINCIA DI LIVORNO: La guardia di finanza ha passato al setaccio vari stabilimenti balneari. Mancati pagamenti di Imu, Tari, imposta regionale e canone di concessione ...Controlli della Guardia di finanza di Livorno: stabilimenti balneari evado le casse degli Enti Locali per oltre 400.000 euro ...