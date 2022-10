Liverpool-Napoli | rivedi la conferenza stampa di Spalletti VIDEO

Il tecnico delLuciano Spalletti ha respinto le provocazioni di Klopp in conferenza stampa Vigilia di, Spalletti ha parlato così in conferenza stampa: LE PAROLE - 'Mi sembra di aver letto che ha detto anche che non pensano a vincere 4 - 0... Penso che l'abbia detto seriamente. Se l'ha ...(INGHILTERRA) - "E' ildi sempre, forte e in forma". Lo ha detto il tecnico del, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di Champions con ildi Klopp. "Il calcio inglese Andare a prendere i ...Il tecnico e Mario Rui hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita di un girone che al momento vede gli azzurri a punteggio pieno ...È diventato per tutti i tifosi il «maestro» e allora i maestri indicano la via per prendersi tutto. Anche Anfield. Il teatro dei sogni del Napoli di Luciano Spalletti che ...