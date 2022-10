Liverpool-Napoli domani in tv | orario e diretta streaming Champions League 2022 2023

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido per la sesta ed ultima giornata del girone A di. Gli azzurri perfetti di Luciano Spalletti hanno vinto tutte le 5 partite precedenti e sono già qualificati al turno successivo. Contro il, a 12 punti, i partenopei vorrano però assicurarsi anche il primo posto nel girone, partendo poi da testa di serie nel sorteggio degli ottavi. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di martedì 1 novembre, con la partita che sarà visibile intv su Sky Sport Uno, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Mediaset Infinity. SportFace.

Domani gli azzurri si giocheranno ad Anfield il primo posto del girone di Champions: basterà anche non perdere con più di 3 gol di scarto!Ilvola in campionato ma a Spalletti non basta perché contro ilvuole gloria e primato battendo ad Anfield la squadra di Klopp Ilvola in campionato ma a Spalletti non basta ...Il Napoli affronta il Liverpool nella sesta giornata del Gruppo A della fase a gironi di Champions League martedì 1 novembre alle ore alle 21.La Champions League torna in campo per lo svolgimento della 6^ e ultima giornata della fase a gironi. Una delle squadre italiane impegnate nella competizione, e più precisamente nel gruppo A, è il Nap ...