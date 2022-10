Liverpool-Napoli | Benitez | “Legato alle due città Mi piace il lavoro di Spalletti”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Rafaè certamente una figura alla quale restano legati i tifosi dele ancor di più quelli del. Alla vigilia della sfida di Champions League dell’Anfield, il tecnico spagnolo ha parlato al Corriere dello Sport: “Si tratta di una partita che mi coinvolge sentimentalmente perché sono due squadre dove sono stato benissimo e in più abbiamo vinto. Le grandi vogliono sempre vincere anche se conta soltanto per il primo posto. Se potrò andrò sicuramente a vedere la partita”. “Oltre aldi Sptti, mimolto quello di Pioli. Entrambi ottengono risultati straordinari nonostante abbiano risorse inferiori ad altri – ha aggiunto il tecnico -. Bisogna dare merito anche a squadre come Atalanta, Udinese e Lazio che lottano alla pari con le grandi. In Italia ho ...

Alla vigilia dell'ultima gara del girone A di Champions League in casa del, il difensore portoghese del, Mario Rui, carica ...Però per quando verrà ad allenare ilgli dirò 'Ca nisciuno è fesso…'. Se lo ha detto ... Spalletti non crede in undimesso: "È una squadra in salute. Non bisogna farsi ingannare ...Alla vigilia della sfida tra Liverpool e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prima della partita.L'unico modo per vedere la gara di Anfield sarà avere l'abbonamento a Sky o quello al servizio streaming di Mediaset Infinity +. La gara sarà trasmessa in tv sul canale Sport (252) oppure in streaming ...