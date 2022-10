Liverpool | Milner | «Napoli? Vogliamo giocare bene la gara di domani contro una grande squadra»

Klopp epresentano la gara contro il Napoli: per il tedesco l'obiettivo era la qualificazione, nessuna rivincita con gli azzurri. Poi i complimenti a Spalletti per quanto sta facendo con gli azzurri.In conferenza stampa: "Abbiamo avuto molti infortuni, ma fa parte del calcio. L'obiettivo principale era passare il turno" Il centrocampista del, James, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Napoli . Era al fianco di Jurgen Klopp . Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. 'Il ...James Milner, centrocampista del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Napoli, ultima giornata del Gruppo A: "Non ...Liverpool's home defeat to Leeds United illustrated why Jurgen Klopp must be backed in the January transfer window, says Stephen Warnock.