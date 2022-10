LIVE – Sonego-Tiafoe | primo turno Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento indoor). Il torinese, dopo aver passato le qualificazioni, si trova di fronte lo statunitense, semifinalista in carica degli US Open e recente finalista a Tokyo. L’obiettivo è tornare a vincere un match nel tabellone principale di un torneo dopo tre eliminazioni di fila all’esordio tra Firenze, Napoli e Vienna. Si preannuncia un compito difficile ma non impossibile per l’azzurro, che parte leggermente indietro nei pronostici dei bookmakers. Imperativo essere molto solidi nello scambio contro un tennista che spesso può andare fuori giri con il suo tennis senza compromessi. ...

Non prima delle 20.30 - Korda vs De Minaur (Pero - Bertolucci) Il programma sul Campo 1 (su ... (Ciarravano - Reggi) A seguire - Schwartzman vs Cressy (Ramella - Colangelo) A seguire - [Q]...... 3° match sul campo 1 Lorenzo Musetti - Marin Cilic, 5° match sul campo 1 Lorenzo Sonego - Frances Tiafoe) - Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis, streaming su Sky Go