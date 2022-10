LIVE – Sinner-Huesler 2-6 3-5 | primo turno Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento indoor). L’esordio non è agevole per l’azzurro contro il mancino svizzero, abbondantemente rodato dopo le qualificazioni superate e trionfatore a Sofia solamente qualche settimana fa. L’altoatesino si presenta all’appuntamento dopo il discreto quarto di finale raggiunto a Vienna, dove i problemi alla caviglia non sono sembrati del tutto superati. Jannik partirà indubbiamente con i favori del pronostico. L’avversario, tuttavia, non è per niente comodo. L’elvetico, infatti, possiede dei colpi potenti ed arrotati che si addicono alla perfezione alle superfici molto rapide. ...