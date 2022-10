LIVE Perugia-Trento 2-1 | Supercoppa Italiana volley in DIRETTA | la Sir Safety conquista il terzo set

(Di lunedì 31 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-22 ANCORA GIANNELLI! ANCORA MURO1 Stavolta su Michieletto, due set-point. 23-22 MURO di Giannelli su Kaziyski. 22-22 Errore al servizio. 22-21 Attacco di Semenyuk. 21-21 La diagonale di Leon dopo due grandi difese di Laurenzano. 20-21 ACE di Kaziyski,avanti. 20-20 Michieletto trova le mani del muro, parità. 20-19 Errore al servizio. 20-18 La pipe di Semenyuk. 19-18 Il pallone è dentro. 19-18 ACE di Nelli, chellenge. 19-17 Attacco di Kaziyski da posto 2. 19-16 Confermata la prima lettura arbitrale. 19-16 Leon trova il mani out del muro, challengeper un’accompagnata del cubano. 18-16 Michieletto a bersaglio da posto 2. 18-15 Semenyuk torna a martellare, +3 ...

