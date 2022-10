LIVE – Perugia-Trento 2-1 23-25 | 25-17 | 25-22 | 5-13 | Supercoppa maschile 2022 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Latestualedi Sir Safety Susa-Itas Trentino, semifinale della Del Montedi. I Block Devils di Andrea Anastasi, vincitori della Coppa Italia, hanno iniziato alla grande questa stagione e vogliono mettere in bacheca un altro trofeo. Dall’altra parte della rete ci sarà però la formazione di Angelo Lorenzetti, che darà il tutto per tutto per difendere il trofeo conquistato lo scorso anno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in finale? L’appuntamento è per le ore 20.30 di lunedì 31 ottobre al PalaPirastu di Cagliari. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfida ...