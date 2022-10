LIVE Perugia-Trento 0-0 | Supercoppa Italiana volley in DIRETTA | si parte

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI! 20.25 Cinque minuti e si, restate su OA Sport per il racconto del match punto dopo punto. 20.20 In corso la presentazione delle due squadre:: la prima finalista è Civitanova che supera in tre set le resistenze di Modena. I cucinieri aspettano la vincente della sfida train programma alle 20:30 #Superlega ##pallavolo #ball #DelMontepic.twitter.com/yN0OiRq5HV — pilloledi(@pilloledi) October 31, 2022 20.15 Un quarto d’ora al primo pallone del match, in corso il riscaldamento al PalaPirastu di Cagliari. 20.10 Dopo la vittoria della Lube ...