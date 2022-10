LIVE – Musetti-Cilic 1-0 | primo turno Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento indoor). L’azzurro, trionfatore a Napoli una settimana fa, deve dare subito risposte dopo l’inattesa sconfitta all’esordio a Basilea contro lo spagnolo Ramos-Vinolas. Contro il croato, recente finalista a Tel Aviv, è sotto per 1-0 nei precedenti. L’avversario, dotato di un grande servizio e di colpi d’inizio gioco molto penetranti, non è il massimo per il tennis del carrarino, che più volte in passato ha sofferto i grandi battitori. Date queste premesse, sarà il nativo di Medugorje a partire leggermente avanti nei pronostici. Vincere sarebbe fondamentale per Lorenzo, che ...