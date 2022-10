LIVE – Bayern Monaco-Inter | Inzaghi in conferenza stampa DIRETTA

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ladelladi Simonealla vigilia di, match valido per la sesta ed ultima giornata della Champions League 2022/2023. I nerazzurri tornano in campo dopo l’ampia vittoria casalinga col Viktoria Plzen ed il relativo passaggio del turno matematico. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 19. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRE LAIN TV E STREAMING PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 ORE 18:55 – Inizierà a breve ladi Simone. SportFace.

... oltre che instreaming sulle piattaforme SkyGo, Now TV e su Mediaset Infinity+. Fischio d'inizio alle 21:00. Martedì 1° novembre 21:00Inter - Canale 5, Sky Sport. 21:00 Liverpool ...La massima competizione europea saràsu Sky Sport e in streaming su NOW , con la possibilità ... L' Inter invece sarà in trasferta in Germania e affronterà ilMonaco , in diretta su Sky ...La partita Bayern Monaco - Inter di Martedì 1° novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale- Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata della fase a gironi del ...Come seguire l’ultima giornata della fase a gironi di coppa: le dirette in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport e le piattaforme per il live streaming ...