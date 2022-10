Liliana Resinovich è ' morta per soffocamento' | depositata la perizia Il giallo di Trieste a una svolta

è deceduta per 'morte asfittica tipo spazio confinato (plastic bag suffocation), senza importanti legature o emorragie presenti al collo e il decesso risalirebbe a 48 - 60 ore circa ...Il decesso è avvenuto 48/60 ore prima del rinvenimento del corpo: la Procura conferma la morte per ...Liliana Resinovich è deceduta per «morte asfittica tipo spazio confinato (plastic bag suffocation), senza importanti legature o emorragie presenti al collo e il decesso risalirebbe ...Liliana Resinovich è deceduta per «morte asfittica tipo spazio confinato (plastic bag suffocation), senza importanti legature o emorragie presenti al collo e il ...