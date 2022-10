Liga 2022 2023 | il Betis vince 2-0 in casa della Real Sociedad | sorpasso al quarto posto

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ilha battuto in trasferta laper 2-0 nella dodicesima giornata. Un vero e proprio scontro diretto, che ha permesso agli andalusi di superare i baschi alin classifica. Un risultato maturato nel finale di partita, quando ormai lo 0-0 sembrava poter essere il risultato finale. Ilinfatti ha sbloccato il match al minuto 86 con il gol di Cruz, per poi raddoppiare in pieno recupero sfruttando anche gli spazi in contropiede con la rete di Iglesias. In una partita con poche emozioni, larecrimina soprattutto per il palo colpito al 13? del primo tempo da Fernandez. Per il resto il ...