L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi vuota il sacco | “Eravamo in pausa” e attacca Edoardo “Ragazzino arrapato!”

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 31 ottobre 2022)di, intervistato da FanPage,ilsulla fine della loro storia prima del Grande Fratello Vip. Secondo Gianluca Benincasa i due, prima dell’ingresso in Casa, si sarebbero presi unae quindi non si tratterebbe di una rottura definitiva.diilCipresi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.