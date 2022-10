(Di lunedì 31 ottobre 2022) Posticipo di Segunda Division questa sera trae Sporting de Gijon, proprio la sera di. Il club di casa, come ha annunciato il MundoDeportivo ha deciso di avvisare tutti i tifosi diretti allo“Chi si presenterà alla partita contro lo Sporting Gijon con maschere che non permettono di essere riconosciuto, rimarrà. Si annunciano quindi controlli particolarmente stringenti al didelloCiutat de Valencia per evitare problemi e polemiche”, ha scritto la società. SportFace.

SPORTFACE.IT

Posticipo di Segunda Division questa sera trae Sporting de Gijon, proprio la sera di Halloween. Il club di casa, come ha annunciato il Mundo Deportivo ha deciso di avvisare tutti i tifosi diretti allo stadio 'Chi si presenterà alla ...... esperto del sistema capitale nel Paese del Sol, ha definito il metodo di esecuzione ... Leggi anche Stop ai colori nel braccio della morte, in Giapponepastelli e temperamatite La guerra ... Levante, vietati travestimenti di Halloween: "Rimarrete fuori dallo stadio" La decisione del Levante in occasione della sera di Halloween: "Chi sarà travestito rimarrà fuori dallo stadio" ...Per motivi di sicurezza, tutte le persone allo stadio del Levante devono essere identificabili, quindi nessun travestimento di Halloween ...