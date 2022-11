L’estate di San Martino e gente che respira la nostra stessa aria

Leggi su butac

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Scrive Alberto Bagnai su Twitter: Questo caldo così eccezionale, così inconsueto, così catastrofico, così imprevedibile, che per chiunque (tranne che per gli ignoranti), ha un nome che risale nei secoli: https://t.co/PdleEYrgaY. Io boh… — Alberto Bagnai (@AlbertoBagnai) October 29, 2022 Ma Alberto Bagnai è un parlamentare italiano che insegna Economia, non un esperto di cambiamenti climatici, è normale che dica cose, come potrebbe fare chiunque al bar mentre sorseggia un caffè. La differenza tra il cliente del bar e Bagnai è il fatto che il primo si limita a condividere un suo parere personale con quattro clienti del bar, il secondo mentre apre bocca è pagato con le tasse di tutti i cittadini e dovrebbe fare molta più attenzione a quanto dice. È vero che siamo neldi San, ma chiunque dotato di memoria storica e un minimo di spirito ...