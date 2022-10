L’Eredità torna in onda con Flavio Insinna ma il pubblico storce il naso

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022)inoggi, 31 ottobre, per dare il via ad una nuova edizione che andrà avanti fino alla prossima primavera. Si chiude ufficialmente così la programmazione ‘estiva’ di Reazione a Catena che tanto successi ha ottenuto in questi mesi lascia il posto a quella ‘invernale’ con al timone. Proprio su questo punto ilsembra poco d’accordo visto che già in passato il rapporto tra il conduttore e chi seguiva Rai1, soprattutto Affari Tuoi, si è un po’ incrinato. Oggi prenderà il via la 21esima edizione de “” che andrà intutti i giorni alle 18.50 su Rai 1, sera dopo sera tiene incollato al televisore ildella rete ammiraglia. Accanto al conduttore, la coppia di professori ...