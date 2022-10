L' Eredità | Flavio Insinna riparte con un nuovo look | arriva la Stoccata finale

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Si riaccendono le luci dello studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma in occasione della nuova edizione de L'2022/2023. Con untuttoci ha tenuto a fare i complimenti a Marco Liorni, definendo ‘incredibile' la stagione da lui condotta con Reazione a Catena. ‘Cercheremo di acquisire l'lasciata da Reazione a Catena' Oltre a Federico, campione dell'ultima puntata della scorsa edizione, a fare ritorno in studio è stata anche Silvia, la quale era riuscita ad accedere al Triello. I professori Samira e Andrea si sono presentati sul tardi, tenendo i fan sulle spine. A partire da quest'anno sono stati introdotti due nuovi giochi, destinati a movimentare un po' il programma. Il primo si chiama ‘Chi, come, cosa' e il secondo si chiama ...

