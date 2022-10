Le pagelle di Torino-Milan 2-1 | Juric batte Pioli

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Riportiamo ledi. I ragazzi dibattono, a sorpresa, ildi Stefanoper due a uno. LediPrima delledi giocatori e allenatori di, riportiamo quella del direttore di gara. Abisso 5 – Sul goal della spinta di Messias è netta, grave l’errore. Il Var non poteva intervenire per il protocollo.Milinkovic-Savic 5 – L’errore sul goal di Messias è grave quasi quanto quello dell’arbitro Abisso, per il resto non viene mai impensierito dai rossoneri. Djidji 7 – Contro ilsi esalta e anche oggi conferma questo trend, ...

Sky Sport

Uno - due micidiale, poi controlla e alza il muro. I granata si prendono la fascia sinistra, le seconde palle, la trequarti. Vittoria meritata. il peggiore il migliore 5 milinkovic - savic Domanda ...Con questa sconfitta i rossoneri sono a - 6 dal Napoli capolista, mentre per ilè il secondo successo di fila dopo quello di Udine. TATARUSANU 6 Due reti subite, la prima senza colpe, la ... Torino-Milan, le pagelle Il gol di Cabral ha deciso la vittoria sullo Spezia al 90' ma è stato sicuramente Pietro Terracciano a salvare la Fiorentina in diverse occasioni. Per questo nelle pagelle di ...Le pagelle di Torino-Milan: Leao non era Leao, irriconoscibile il portoghese. Si salva solo Tonali, unica nota buona in mezzo al buio. TORINO Milinkovic-Savic 4: è incredibile quello che combina sul g ...