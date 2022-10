Le Jene domani su ItaiaUno | ?intervista ad Oliver Stone e la morte di Yara Gambirasio in primo piano

(Di lunedì 31 ottobre 2022), martedì 1° novembre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra i servizi della puntata: Gaston Zamasul tema dell’energia nucleare. Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense ha da poco presentato un documentario dal titolo “Nuclear” in cui esplora la possibilità che si superi la sfida del cambiamento climatico anche grazie all’utilizzo di questa energia. Nel servizio anche il punto di vista di alcuni “nuclearisti” che sostengono fortemente la necessità del suo impiego. Con testimonianze inedite Alessandro De Giuseppe torna a parlare del “Delitto di Garlasco”, uno dei casi di cronaca nera più ...

